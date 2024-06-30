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Александр Кожевников: «Селекция ЦСКА пока не совсем понятна. Многих лидеров потеряли, замены еще не вижу. Может, трансферное давление от ИИХФ мешает»

«Честно говоря, пока не совсем понятна селекция ЦСКА. Многих лидеров армейцы Москвы потеряли, замены еще не вижу, перед новым тренером в таких кадровых условиях – тяжелая задача.

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