В Думе предложили начинать уроки в школах позже в зимний период

Руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о введении зимнего школьного времени и старта занятий в школах на час позже из-за сокращения светового дня.
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