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Этот таинственный мир

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В древности наша Луна была “вывернута наизнанку”

В древности наша Луна была “вывернута наизнанку”

С момента первых полетов вокруг Луны мы знаем, что ближняя и дальняя стороны нашего естественного спутника сильно отличаются друг от друга, но почему? Новые данные подтвердили теории о том, как формировалась лунная мантия, и позволили с большей точностью определить время этого важного для нашего астрономического спутника события.

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