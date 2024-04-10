В древности наша Луна была “вывернута наизнанку”

С момента первых полетов вокруг Луны мы знаем, что ближняя и дальняя стороны нашего естественного спутника сильно отличаются друг от друга, но почему? Новые данные подтвердили теории о том, как формировалась лунная мантия, и позволили с большей точностью определить время этого важного для нашего астрономического спутника события.