Михаил ГЕРШКОВИЧ: Победить «Ювентус» вполне реально и на фоне тульской оскомины

Против уповающего на контратаки соперника играть в три центральных защитника было нецелесообразно. Дзюбу уговаривать не стоит Собеседник «Спорт уик-энда» - председатель Объединения отечественных тренеров, экс-тренер сборной России Михаил Гершкович.