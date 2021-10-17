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Михаил ГЕРШКОВИЧ: Победить «Ювентус» вполне реально и на фоне тульской оскомины

Михаил ГЕРШКОВИЧ: Победить «Ювентус» вполне реально и на фоне тульской оскомины

Против уповающего на контратаки соперника играть в три центральных защитника было нецелесообразно. Дзюбу уговаривать не стоит Собеседник «Спорт уик-энда» - председатель Объединения отечественных тренеров, экс-тренер сборной России Михаил Гершкович.

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