Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.