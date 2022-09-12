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Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое

Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.

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