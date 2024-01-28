Синнер заявил, что у него появилось превосходство над Медведевым в плане физики

Итальянский теннисист Янник Синнер на пресс-конференции после финального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором он одолел представителя России Даниила Медведева, объяснил, за счет чего сумел переломить ход встречи.
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