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Нижегородская правда

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Фестиваль «Великая Русь» в шестой раз прошел в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Великая Русь» в шестой раз прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в шестой раз состоялся Фестиваль «Великая Русь». Об этом в своем MAX-канале рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

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