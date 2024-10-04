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Спички - не игрушка

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  • Аlexx59
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Лучше бы в Санта-Клаусы пошел

Лучше бы в Санта-Клаусы пошел

Американский пенсионер признался в наемничестве за деньги    Американский 72-летний пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение.

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