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Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией

Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией

Разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается, однако пределов их деградации нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Восточном экономическом форуме.

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