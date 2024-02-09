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Лазерный DIY или как с помощью дешевого гравера делать качественные платы

Лазерный DIY или как с помощью дешевого гравера делать качественные платы

﻿﻿Автор текста: CyberexTech Оригинальный материал содержит больше интересных фотографий и комментариев Привет, ребята! В этой статье я хотел бы поделиться своей историей о том, как импульсивная покупка на местном рынке упростила процесс прототипирования печатной платы дома и сэкономила мне время, одновременно повысив качество интересный? Так что добро пожаловать в разрез! ❯ С чего всё началось Однажды вечером, когда до Нового года оставалось всего несколько дней, я «прогуливался» по местному рынку в поисках интересных инструментов, которые можно было бы подарить себе на Новый год, и случайно наткнулся на заманчивое предложение.

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