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Царьград

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Зеленский посоветуется в вопросе о территориальных уступках России с союзниками

Зеленский посоветуется в вопросе о территориальных уступках России с союзниками

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Вернуть русские земли.что останется могут заинтересованные стороны выкупить т.к Россия правопреемница союза
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9 час.
Александр Котов
А Одесская волость?
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6 час.

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