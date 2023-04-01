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Американские студентки приняли в свой клуб трансгендера, но вскоре пожалели

Американские студентки приняли в свой клуб трансгендера, но вскоре пожалели

Студентки из американского Вайоминга в полном соответствии с американской гендерной повесткой приняли в свой клуб под названием Kappa Kappa Gamma 21-летнего Артемиса Лэнгфорда, который, по его собственному заявлению, идентифицирует себя как женщину.

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