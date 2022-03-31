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Пенсионерки Приморья едва не лишились денег, помогая родственникам, якобы попавшим в беду

Пенсионерки Приморья едва не лишились денег, помогая родственникам, якобы попавшим в беду

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску продолжают поступать заявления граждан о том, что мошенники действуют от лица сотрудников правоохранительных органов и, вводя граждан в заблуждение, похищают их денежные средства.

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