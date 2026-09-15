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Coinbase прекращает торговлю восемью торговыми парами для оптимизации ликвидности

Coinbase прекращает торговлю восемью торговыми парами для оптимизации ликвидности

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о прекращении поддержки торговли восемью торговыми парами в целях повышения целостности рынка и укрепления ликвидности.

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