В Рязани 21 ноября с утра убрали 156 кубических метров снега

На уборку снега вышли 19 комбинированных дорожных машин. Рабочие вышли на уборку уже с 7:00. Работа началась во всех районах города, особое внимание уделяли расчистке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и тротуаров Для обработки улиц использовали 233 кубических метра пескосоляной смеси и 26 тонн реагента.