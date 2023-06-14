«АиФ»: Посол Китая в РФ Ханьхуэй заявил, что Пекин отказывается лечить симптомы кошмара по-киевски

Глава МИД КНР Цинь Ган поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет АиФ.Китайские СМИ написали, что Ган в разговоре с Блинкеном выразил надежду на то, что США поспособствуют тому, чтобы отношения вернулись в здоровое русло.