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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Чудеса случаются´.

´Чудеса случаются´.

Сегодня, в Международный день семьи, в центре дополнительного образования состоялось открытие мобильной фотовыставки ´Чудеса случаются!´Это социальный проект Национального центра усыновления Республики Беларусь, который проводится с целью социально-психологической поддержки замещающих семей и популяризации среди населения идеи устройства в замещающ .

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