Сегодня, в Международный день семьи, в центре дополнительного образования состоялось открытие мобильной фотовыставки ´Чудеса случаются!´Это социальный проект Национального центра усыновления Республики Беларусь, который проводится с целью социально-психологической поддержки замещающих семей и популяризации среди населения идеи устройства в замещающ .