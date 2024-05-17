Сегодня, в Международный день семьи, в центре дополнительного образования состоялось открытие мобильной фотовыставки ´Чудеса случаются!´Это социальный проект Национального центра усыновления Республики Беларусь, который проводится с целью социально-психологической поддержки замещающих семей и популяризации среди населения идеи устройства в замещающ .
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