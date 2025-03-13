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Царьград

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РБК: банки предлагают заморозку против мошенников

РБК: банки предлагают заморозку против мошенников

Банки хотят замораживать деньги на счетах получателей.Российские банки разработали новый механизм борьбы с финансовыми мошенниками: временную блокировку средств на счетах получателей переводов.

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