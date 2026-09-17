Курский депутат сообщил о взломе аккаунта и незаконных счетах

Неизвестные зарегистрировали пять банковских счетов на имя зампредседателя Курской областной Думы Александра Кичигина, взломав его кабинет на портале «Госуслуги».
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