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Царьград

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Смерть на кончике иглы: Профилактическая прививка превратилась в массовый мор. В прямом эфире заговорили о диверсии

Смерть на кончике иглы: Профилактическая прививка превратилась в массовый мор. В прямом эфире заговорили о диверсии

Множество людей в России объединяет одно: все они были в ветклинике. Все сделали то, что делали не раз и что опасений не вызывало, – прививали питомцев.

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