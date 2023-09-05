ВСУ возобновили наступление под Угледаром

Обстановка в районе Времевского выступа обострилась несколько дней назад. Сегодня же украинские формирования перешли в наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром несколькими штурмовыми группами при поддержке бронетехники.
Обстановка в районе Времевского выступа обострилась несколько дней назад. Сегодня же украинские формирования перешли в наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром несколькими штурмовыми группами при поддержке бронетехники.
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