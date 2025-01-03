Кабмин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов

Правительство поручило ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов в России. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым, сообщили 3 января.
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