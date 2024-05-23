Опубликовано видео результатов ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом

На канале Telegram Dambiev опубликованы видео результатов ракетной атаки российской армии по месту базирования солдат ВСУ и наемников из других стран на Яворовском полигоне (Львовская область) в конце марта этого года.
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