Национальные туристические маршруты объединили 50 регионов страны

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» правительство России совместно с регионами развивает туристическую инфраструктуру, открывая новые национальные маршруты и делая путешествия по стране увлекательными и комфортными.
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