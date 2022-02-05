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Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Газиантеп», «Бююкчекмедже» примет «Дарушафаку» и другие матчи

В субботу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.  «Каршияка» дома сыграет с «Газиантепом», «Бююкчекмедже» примет «Дарушафаку».

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