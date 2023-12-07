Ростех и египетская компания будут производить российские антидроны

Фото: «Росэлектроника» НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» и египетская компания – производитель электроники будут сотрудничать в сфере организации лицензионного производства гражданских комплексов противодействия БПЛА «Защита».
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