Адвокат: Много свидетелей по делу Депардье о домогательствах не заслушали

Очень много свидетелей, которые могли бы предоставить информацию о невиновности французского актера Жерара Депардье в деле о домогательствах, не были заслушаны судом, сообщил журналистам адвокат Жереми Ассус.
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