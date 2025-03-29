Иван Грозный - Владимиру Путину: никакого перемирия! Не повторяйте ошибок почти 450-летней давности

Стратегию переговоров не нам выбирать хотя нужно конечно декларировать уже сейчас возврат Одессы и Николаева! остальное по ситуации на фронте! Деликатность в этом вопросе создать может иллюзии что нам всего этого не надо! Что значит совместное управление регионом!? Очередная конфетка в обертке а развернуть что там найдем?))

sa

svet alex

Опять народ волнуется и переживает, что нас надуют как лохов в этом перемирии. Опять будем говорить, что нас обманули, а мы верили. Может хватить разыгрывать из себя вежливых людей. Наши ребята сражаются и гибнуть на фронтах не за то чтобы мы верили америкосам, они защищают русский народ восточной украины, возвращают свои исконные русские территории, уничтожают фашизм. Все в поддавки играем! С кем играем - с жуликами. Их орешником надо, а не устраивать перемирие!