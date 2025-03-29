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Иван Грозный - Владимиру Путину: никакого перемирия! Не повторяйте ошибок почти 450-летней давности

Иван Грозный - Владимиру Путину: никакого перемирия! Не повторяйте ошибок почти 450-летней давности

БлокнотРУ Бесспорно, главная мировая тема сейчас – это переговоры по поводу возможного перемирия и разные условия, которые выдвигают те или иные стороны.

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Комментарии
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vagas Karlito
Стратегию переговоров  не нам  выбирать хотя нужно конечно декларировать уже сейчас возврат Одессы и Николаева! остальное  по ситуации на фронте! Деликатность  в этом вопросе  создать может иллюзии что  нам всего этого не надо! Что значит совместное управление  регионом!? Очередная  конфетка в обертке а развернуть что там найдем?))
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3 час.
sa
svet alex
Опять народ волнуется и переживает, что нас надуют как лохов в этом перемирии. Опять будем говорить, что нас обманули, а мы верили. Может хватить разыгрывать из себя  вежливых людей. Наши ребята сражаются и гибнуть на фронтах не за то чтобы мы верили америкосам, они защищают русский народ восточной украины, возвращают свои исконные русские территории, уничтожают фашизм. Все в поддавки играем! С кем играем  - с жуликами. Их орешником надо, а не устраивать перемирие!
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3 час.
Александр Батт
В войне надо побеждать. Любое перемирие обернется для России большой кровью.
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41 мин.
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