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Глава орловского Роспотребнадзора не исключил роста заболеваемости коронавирусом

Глава орловского Роспотребнадзора не исключил роста заболеваемости коронавирусом

В Орловской области возможен подъём заболеваемости коронавирусом. В настоящий момент ситуация по инфекции в регионе спокойная.

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