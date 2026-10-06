Why Might Putin Finally Decide To Bring Ukraine To Its Knees After Nearly Five Years Authored by Andrew Korybko via Substack, Regardless of why Putin might have held off on this for so long, he's now arguably motivated at least in part by the tantalizing possibility of reaching big-ticket resource deals with the US after the conflict ends, the details of which his and Trump's envoys have been negotiating for over a year already.
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