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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани из-за аварии отключили свет на 15 улицах

В Рязани из-за аварии отключили свет на 15 улицах

Из-за технологического нарушения без света остались улицы Полевая, Введенская, Гагарина, Семашко, Полетаева, Гоголя, Братиславская, Чернышевского, Островского, Толстого, 2-й переулок Полевой, 4-й переулок Полевой, 5-й переулок Полевой, 7-й переулок Полевой, 1-й проезд Гагарина.

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