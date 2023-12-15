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Лукашенко заявил о задержании «двух десятков групп террористов»; Украина завела уголовное дело против паралимпийца. Главное в Беларуси за неделю

Автор фото, President.gov.by Александр Лукашенко заявил о задержании «двух десятков групп террористов»; Украина завела уголовное дело против паралимпийца Алексея Талая за вывоз детей в Беларусь; силовики задержали сотрудников предприятия, принадлежащего брату основателя EPAM.

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