Лукашенко заявил о задержании «двух десятков групп террористов»; Украина завела уголовное дело против паралимпийца. Главное в Беларуси за неделю

Автор фото, President.gov.by Александр Лукашенко заявил о задержании «двух десятков групп террористов»; Украина завела уголовное дело против паралимпийца Алексея Талая за вывоз детей в Беларусь; силовики задержали сотрудников предприятия, принадлежащего брату основателя EPAM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)