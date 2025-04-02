ЕСПЧ ждет от Финляндии объяснений по поводу закрытия границы с РФ

Суоми должна прокомментировать жалобу, направленную девятью уроженцами России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от финских властей разъяснений по поводу закрытия границы с Россией, пишет Helsingin Sanomat.
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