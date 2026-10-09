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ИА Регнум

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Звинчук: в Черногории спрашивали о вербовке иностранцев для участия в СВО

Звинчук: в Черногории спрашивали о вербовке иностранцев для участия в СВО

При задержании в Черногории основателя проекта «Рыбарь», военного блогера Михаила Звинчука и его сопровождающих спрашивали о цели поездки, в том числе о намерении вербовки иностранцев для участия в специальной военной операции.

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