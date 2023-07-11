Подошли весточки из украинской провинции. Нет, я думал, что Киев в плане упоротости впереди планеты всей, но украинская глубинка явно закидывается такой дурью, что Зеля обзавидуется.
Так ждут, что прямо скулы сводит, наверное
Комментарии
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Александр Ляшенко
С какой целью ты это встрепенулся? "полтора года бы не торчали на одном месте, переодически выравнивая линии соприкосновения." Похоже ты умышленно забыл,чт 1.5года, Россия воюет против Европы,как и во 41-45гг.ты откуда истеришь, с дивана или с теробороны укрожопой?
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18 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Когда воюют то с врагами не торгуют и тем более не заправляют им танки.
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6 час.
лл
лина любимцева
Какая пропаганда, такие и мрii....
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1 час.
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