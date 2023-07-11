Так ждут, что прямо скулы сводит, наверное

Александр Ляшенко

С какой целью ты это встрепенулся? "полтора года бы не торчали на одном месте, переодически выравнивая линии соприкосновения." Похоже ты умышленно забыл,чт 1.5года, Россия воюет против Европы,как и во 41-45гг.ты откуда истеришь, с дивана или с теробороны укрожопой?