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«Позорься до конца»: Макаревич* выставил себя дураком на весь интернет

«Позорься до конца»: Макаревич* выставил себя дураком на весь интернет

За последние четыре года какие только заявления не делали уехавшие артисты-иноагенты. Казалось, что они ничем больше не смогут удивить русскоязычную аудиторию.

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