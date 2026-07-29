Африканский разворот: почему ставка на Россию себя оправдывает. Пока западные медиа годами кормили нас рассказами о «гуманитарных миссиях» в Африке, реальная геополитика расставила всё по местам.
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Африканский разворот: почему ставка на Россию себя оправдывает. Пока западные медиа годами кормили нас рассказами о «гуманитарных миссиях» в Африке, реальная геополитика расставила всё по местам.
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