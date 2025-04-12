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Защитник сборной России по футболу Андрей Семенов объявил о завершении карьеры

Защитник сборной России по футболу Андрей Семенов объявил о завершении карьеры

Андрей Семенов, опытный защитник, чьи успехи были отмечены выступлениями за сборную России и грозненский «Ахмат», принял непростое, но, судя по всему, взвешенное решение – завершить свою профессиональную футбольную карьеру.

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