Защитник сборной России по футболу Андрей Семенов объявил о завершении карьеры

Андрей Семенов, опытный защитник, чьи успехи были отмечены выступлениями за сборную России и грозненский «Ахмат», принял непростое, но, судя по всему, взвешенное решение – завершить свою профессиональную футбольную карьеру.
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