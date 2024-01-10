Пленный украинец Романов рассказал об отсутствии у сослуживцев желания воевать

Взятый в плен командир отделения роты РХБ защиты 63-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Романов рассказал, что в его подразделении служили только мобилизованные, которые не хотели участвовать в боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии