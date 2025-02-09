В Госдуме назвали условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал 9 февраля провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, об условиях прекращения спецоперации в 2025 году.
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