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Zenvo Aurora получает 6,6-литровый двигатель Quad-Turbo V12 мощностью 1250

Zenvo Aurora получает 6,6-литровый двигатель Quad-Turbo V12 мощностью 1250

И работает на синтетическом топливе. Компания Zenvo Automotive, создатель ультраэксклюзивных гиперкаров с невероятной аэродинамикой, объявила о сотрудничестве с Mahle для производства нового гибридного двигателя V12 для грядущего гиперкара Aurora.

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