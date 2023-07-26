Zenvo Aurora получает 6,6-литровый двигатель Quad-Turbo V12 мощностью 1250

И работает на синтетическом топливе. Компания Zenvo Automotive, создатель ультраэксклюзивных гиперкаров с невероятной аэродинамикой, объявила о сотрудничестве с Mahle для производства нового гибридного двигателя V12 для грядущего гиперкара Aurora.
И работает на синтетическом топливе. Компания Zenvo Automotive, создатель ультраэксклюзивных гиперкаров с невероятной аэродинамикой, объявила о сотрудничестве с Mahle для производства нового гибридного двигателя V12 для грядущего гиперкара Aurora.
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