Шок-платежки: за тепло с челябинцев требуют больше, чем в морозном январе

Челябинцев возмутили квитанции за тепловую энергию за февраль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная волна негодования прошла по Челябинску после того, как горожане получили счета за отопление и горячую воду за февраль 2022 года.
Челябинцев возмутили квитанции за тепловую энергию за февраль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная волна негодования прошла по Челябинску после того, как горожане получили счета за отопление и горячую воду за февраль 2022 года.
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