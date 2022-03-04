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Шок-платежки: за тепло с челябинцев требуют больше, чем в морозном январе

Шок-платежки: за тепло с челябинцев требуют больше, чем в морозном январе

Челябинцев возмутили квитанции за тепловую энергию за февраль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная волна негодования прошла по Челябинску после того, как горожане получили счета за отопление и горячую воду за февраль 2022 года.

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