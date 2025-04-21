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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро об игре правым защитником с «Химками»: «Это просто опыт, удалось сыграть надежно. «Зенит» взял три очка — это главное»

«Какие у меня ощущения от игры на позиции правого защитника? Для меня это просто опыт. Самое главное — играть за команду.

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