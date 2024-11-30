Поклонник парижской Олимпиады Дмитрий Губерниев снова в зоне скандала

Геннадий Хрипунов

Здесь, простая ситуация, он обидел и нахамил всей России, да ещё продолжает хамить, наплевал в душу и сердце Елены Вяльбе. Так, моё мнение, его надо отстранить от работы и правильно было бы уволить без выходного пособия и пенсии, он и так себе за предательство Народа и России много накачал валюты переведя её в другие страны чтобы жить безбедно и хаить не только народ, но и Россию .