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Поклонник парижской Олимпиады Дмитрий Губерниев снова в зоне скандала

Поклонник парижской Олимпиады Дмитрий Губерниев снова в зоне скандала

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева после того, как решила покинуть Россию в начале СВО, вызывает у многих россиян негативные эмоции.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
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7 час.
Геннадий Хрипунов
Здесь, простая ситуация, он обидел и нахамил всей России, да ещё продолжает хамить, наплевал  в душу и сердце Елены Вяльбе. Так, моё мнение, его надо отстранить от работы и правильно было бы уволить без выходного пособия и пенсии, он и так себе за предательство Народа и России много накачал валюты переведя её в другие страны чтобы жить безбедно и хаить не только народ, но и Россию .
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6 час.
Александр Денисов
Так они давно уже какашками бросаются... Прокисшая новость...
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4 час.

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