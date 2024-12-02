График выплаты декабрьских пенсий и пособий изменили в Новосибирске

Выплаты по линии Социального фонда в Новосибирской области начнутся уже во вторник, 3 декабря.В отделении Социального фонда России по Новосибирской области скорректировали график выплаты пенсий и пособий на декабрь 2024 года.
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