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График выплаты декабрьских пенсий и пособий изменили в Новосибирске

График выплаты декабрьских пенсий и пособий изменили в Новосибирске

Выплаты по линии Социального фонда в Новосибирской области начнутся уже во вторник, 3 декабря.В отделении Социального фонда России по Новосибирской области скорректировали график выплаты пенсий и пособий на декабрь 2024 года.

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