Фанаты «МЮ» скандировали кричалки против Глейзеров на матче с «Эвертоном»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь выступили против семьи Глейзеров, владеющей клубом. На матче с «Эвертоном» (1:1, перерыв) болельщики скандировали кричалки, направленные против владения клуба Глейзерами.
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