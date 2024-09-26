«Не впечатляет»: WSJ узнала мнение администрации Байдена о «плане победы» Зеленского

В администрация Белого дома «не впечатлены» «планом победы» Зеленского, сообщили источники WSJ. По их словам, документ представляет собой переработанный запрос на увеличение поставок оружия и снятие ограничений на удары ракетами большой дальности по российской территории.
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