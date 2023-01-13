Когда ночами все тихо-тихо,Хочу веселья, хочу огней,Чтоб было шумно, чтоб было лихо,Чтоб свет от люстры гнал сонм теней!Дворец безмолвен, дворец пустынен,Беззвучно шепчет мне ряд легенд…Их смысл болезнен, сюжет их длинен,Как змеи черных ползучих лент…А сердце плачет, а сердце страждет,Вот-вот порвется, того и ждешь…Вина, веселья, мелодий жаждет,Но ночь замкнула, — где их найдешь?Сверкните, мысли, рассмейтесь, грезы!Пускайся, Муза, в экстазный пляс!И что нам — призрак! и что — угрозы!Искусство с нами, — и Бог за нас!Игорь Северянин, 1909 годС НАСТУПАЮЩИМ СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!.