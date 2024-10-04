Бородина резко отреагировала на вопрос о наличии денег у Сердюкова

Телеведущая прокомментировала слухи о том, что она содержит избранника. Ксения Бородина с бойфрендом на свадьбе друзей Социальные сетиКсению Бородину, которая вот уже несколько месяцев встречается с блогером и участником реалити-шоу Николаем Сердюковым, вновь атаковали вопросами про их отношения.