Трамп заставил Зеленского замолчать на встрече в Вашингтоне

Встреча в США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме вызвала дипломатический скандал. Видеозапись, опубликованная в СМИ, показала, как Трамп заткнул Зеленского, подчеркивая, что тот сказал достаточно.
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